Испытали "Искандеры" и "Бастионы": оккупанты провели масштабные учения в Крыму
Более восемь тысяч российских военнослужащих провели учения с боевыми и электронными пусками ракет и стрельбой на 30 полигонах, в том числе и на территории оккупированного Крыма.
Читайте такжеРоссийские Су-30СМ провели боевые пуски ракет над оккупированным Крымом
Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.
Ракетчики и артиллеристы выполнили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов. Для перемещения войск были задействованы железнодорожные эшелоны, а большая часть техники в составе колонн совершила марши по дорогам общего пользования и по пересеченной местности.
На заключительном этапе учений прошли масштабные боевые пуски и стрельбы из ракетных комплексов "Искандер", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", "Ураган", самоходных гаубиц "Мста-С", "Акация", "Гвоздика", самоходных орудий "Нона" и других систем.
Так, в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа, на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии, а также в оккупированном Крыму задействовали около трех тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения.
Как сообщал УНИАН, по Крымскому мосту вновь передвигается военная техника. Ранее здесь была зафиксирована колонна грузовиков КамАЗ, а теперь через мост перевозят боевую авиацию.