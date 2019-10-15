Испытали "Искандеры" и "Бастионы": оккупанты провели масштабные учения в Крыму

На территориях российских военных баз, а также в оккупированном Крыму было задействовано около трех тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Более восемь тысяч российских военнослужащих провели учения с боевыми и электронными пусками ракет и стрельбой на 30 полигонах, в том числе и на территории оккупированного Крыма.

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Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Ракетчики и артиллеристы выполнили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов. Для перемещения войск были задействованы железнодорожные эшелоны, а большая часть техники в составе колонн совершила марши по дорогам общего пользования и по пересеченной местности.

На заключительном этапе учений прошли масштабные боевые пуски и стрельбы из ракетных комплексов "Искандер", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", "Ураган", самоходных гаубиц "Мста-С", "Акация", "Гвоздика", самоходных орудий "Нона" и других систем.

Так, в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа, на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии, а также в оккупированном Крыму задействовали около трех тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Как сообщал УНИАН, по Крымскому мосту вновь передвигается военная техника. Ранее здесь была зафиксирована колонна грузовиков КамАЗ, а теперь через мост перевозят боевую авиацию.