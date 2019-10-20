Корабль с подаренными Украине патрульными катерами Island предположительно зашел в Черное море – эксперт

Судно с катерами направляется в Одессу из Балтимора.

Грузовое судно Ocean Freedom с патрульными катерами, которые передал украинской стороне Вашингтон, вошло в Черное море.

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Об этом в Facebook. сообщает руководитель Мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований», «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко. Эксперт привел, в частности, данные трекинга, по которым Ocean Freedom уже прошел пролив Босфор.

«Наши 2 американских катера Island-class на борту OCEAN FREEDOM наконец идут из Балтимора в Одессу (так мне кажется)», - указал он в комментариях к публикации.

Напомним, Украина планирует пополнить флот четырьмя катерами типа Island. В июне отправления в Украину ждали два катера типа Island, которые получили названия «Славянск» и «Старобельск»