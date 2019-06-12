Украина планирует пополнить флот четырьмя катерами типа Island

Сейчас отправки в Украину ожидают два катера типа Island, получившие названия «Славянск» и «Старобельск».

Военно-морские силы Украины на днях провели осмотр имеющихся у США на хранении катеров, выбрав еще четыре катера типа Island, которые должны будут пополнить состав флота.

Об этом сообщает «Информационное сопротивление».

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На данный момент отправки в Украину ожидают два катера типа Island, получившие названия «Славянск» и «Старобельск», однако представители ВМСУ задумались об увеличении их количества до шести единиц. Таким образом, Украина станет первой страной, в составе ВМС которой будет находиться дивизион Island. Базироваться эти корабли будут в Одессе, где сейчас фактически находится главная база ВМС Украины.

Стоит напомнить, что катера типа Island имеют полное водоизмещение 165 тонн, развивают скорость до 30 узлов, дальность их плаванья превышает 5,3 тысячи километров, а автономность составляет 5 суток.

Будучи в составе береговой охраны США катера комплектовались 25-мм автоматической артиллерийской установкой Mk 38 Bushmaster и двумя 12,7-мм пулеметами М2НВ. При поступлении на службу в ВМСУ эти катера могут значительно разнообразить свое вооружение, с учетом тех вызовов, которые сейчас имеются в Черном море.

В частности, на катере может быть установлен боевой модуль «Катран-М» (БМ-5М01), аналогичный тому, что размещается на МБАК «Гюрза-М». Также не исключено размещение на катерах ПУ ПКРК «Нептун», что переквалифицирует Island в тип малых-ракетных катеров и позволит создать на их базе полноценный ударный дивизион, способный расправиться с любым надводным кораблем в Черном море.

Как сообщал УНИАН, катера типа Island находятся на завершающей стадии испытаний.