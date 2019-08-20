Новый украинско-турецкий ударный беспилотник Akinci способен нести более 1 тонны вооружения

БПЛА нового "тяжелого" класса, который создается совместно с Турцией, оснащен двумя двигателями украинского производства, имеет размах крыльев 20 метров и способен находиться в полете сутки.

Способный поднять в воздух более 1 тонны вооружения ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akinci станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома", и турецкого предприятия Baykar Defence.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Ударный БПЛА нового поколения Akinci (тур. - вид легкой кавалерии), разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил. Одна из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограммов. Это стало возможным благодаря использованию украинских двигателей, обеспечивающих большую грузоподъемность, скорость и высоту полета, экономичность и простоту эксплуатации. Стоит отметить, что этот проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции", - подчеркнул генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

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В концерне отметили, что Akinci относится к новому "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

Кроме того, беспилотник оснащается сверхсовременными системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер до радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами. "Все это позволяет выявлять на значительном расстоянии даже хорошо замаскированные цели, передавать координаты для уничтожения, либо самостоятельно наносить высокоточные удары", - отмечают в концерне.

"Среди номенклатуры вооружения Akinci - управляемые ракеты, различные обычные и высокоточные бомбы. Такое мощное вооружение позволяет беспилотнику уничтожать живую силу и технику врага, а также наносить удары по важным объектам противника - фортификационным сооружениям, центрам управления и связи, мостам, складам и т.п.", - отметили в "Укроборонпроме".

Как сообщал УНИАН, 10 августа компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий, что позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетания передовых разработок Турции и Украины.