Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения.

Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия.

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

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Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины, отметили в пресс-службе.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

При производстве нового дрона будут использовать композитные материалы, цифровые технологии, а также двигатели украинского производства, способные надежно работать в экстремальных условиях. Кроме того, они обеспечат высокую грузоподъемность БПЛА, который будет нести большое количество вооружения, даже по сравнению с обычными самолетами штурмовой авиации.

В пресс-службе СНБО отметили, что Украина и Турецкая Республика имеют мощный опыт эффективного сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное. Предприятия "Укроборонпрома" ведут совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем. То есть за последние годы была налажена стабильная взаимовыгодная работа, позволяющая совместить сильные стороны оборонно-промышленных комплексов двух стран, и создание совместного предприятия является еще одним важным шагом, который повысит обороноспособность Украины и Турции.