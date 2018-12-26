В "Укроборонпроме" рассчитывают в ближайшее время начать серийное производство ракетного комплекса "Ольха"

К созданию ракетного комплекса было привлечено около полутора десятка предприятий концерна.

В госконцерне "Укроборонпром" рассчитывают, что в ближайшее время начнут серийное производство ракетного комплекса "Ольха".

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна.

"Это высокоточное оружие еще в мае прошло заключительные огневые испытания. К его созданию привлечены около полутора десятков предприятий ГК "Укроборонпром"и ряд других производителей оборонно-промышленной продукции", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" отметили, что одна из особенностей ракетного комплекса "Ольха", разработанного конструкторами ГККБ "Луч", в том, что он полностью сконструирован из украинских комплектующих.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса "Ольха", созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Главным разработчиком этой ракеты выступает киевское КБ "Луч". В декабре того же года Кабинет министров увеличил срок осуществления предоплаты для работ по реализации проекта нового ракетного комплекса "Ольха" до двух лет.

Весной этого года на юге Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса «Ольха», после чего президент Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать его серийное производство.