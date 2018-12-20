Кубив назвал стоимость создания ракетного комплекса "Ольха"

Создание ракетного комплекса "Ольха" обошлось стране почти в 1 миллиарда гривень.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса "Ольха" и запуск линий по его серийному производству обошлись почти в 1 миллиард гривень.

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Об этом во время пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Завершено создание линии по производству высокоточного вооружения "Ольха" в конструкторском бюро "Луч" в Киеве. Это означает начало серийного производства ракеты "Ольха". Расходы на проект составили 130 миллионов гривень, еще около 800 миллионов гривень использованы на создание линии по производству ракетного топлива, которое направляется в "Ольху". Топливо производится также в Украине - на Павлоградском химическом заводе", - сказал он.