Жители оккупированных Херсона и Каховки в очередной раз показали, что не намерены мириться с новой реальностью. В "день России" 12 июня они оставили "поздравления" местным оккупантам и коллаборантам.
Соответствующие фото публикуют херсонские Телеграм-каналы.
12 июня на улицах оккупированных городов появились сине-желтые ленточки и патриотические надписи, а также обращения в адрес главы оккупационной администрации Херсона Владимира Сальдо.
Ранее сегодня жительница оккупированного города рассказала, что в центр Херсона привезли массовку для участия в мероприятиях ко "дню России".