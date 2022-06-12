В Херсоне и Каховке, несмотря на оккупацию, стало больше украинской символики.

Жители оккупированных Херсона и Каховки в очередной раз показали, что не намерены мириться с новой реальностью. В "день России" 12 июня они оставили "поздравления" местным оккупантам и коллаборантам.

Соответствующие фото публикуют херсонские Телеграм-каналы.

12 июня на улицах оккупированных городов появились сине-желтые ленточки и патриотические надписи, а также обращения в адрес главы оккупационной администрации Херсона Владимира Сальдо.

Ранее сегодня жительница оккупированного города рассказала, что в центр Херсона привезли массовку для участия в мероприятиях ко "дню России".

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