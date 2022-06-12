Херсонцы напоминают, что живут в украинском городе / фото t.me/zedigital

Жители оккупированных Херсона и Каховки в очередной раз показали, что не намерены мириться с новой реальностью. В "день России" 12 июня они оставили "поздравления" местным оккупантам и коллаборантам.

Соответствующие фото публикуют херсонские Телеграм-каналы.

12 июня на улицах оккупированных городов появились сине-желтые ленточки и патриотические надписи, а также обращения в адрес главы оккупационной администрации Херсона Владимира Сальдо.

Фото херсон 12 июня 2022
Фото херсон 12 июня 2022
Фото херсон 12 июня 2022
Фото херсон 12 июня 2022
Фото херсон 12 июня 2022
Фото херсон 12 июня 2022

Ранее сегодня жительница оккупированного города рассказала, что в центр Херсона привезли массовку для участия в мероприятиях ко "дню России".

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