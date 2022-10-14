Совершенствуется схема бесперебойного снабжения боеприпасов и продолжается подготовка ВСУ к зиме.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины обсудили вероятные действия агрессора в ближайшее время.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили вероятные действия агрессора в ближайшее время. Запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель. Совершенствуем схему бесперебойного снабжения боеприпасов нашему войску и продолжаем готовить его к зимнему периоду", - отметил глава государства.

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Также на заседании обсуждался вопрос урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

"Каждый день становимся крепче, каждый день приближаемся к победе", - написал президент Украины.

Предварительные заседания Ставки

На предыдущем заседании Ставки верховного главнокомандующего 11 октября рассматривалась ситуация на линии фронта и качественная работа по защите украинского неба от российских ракет и беспилотников.

5 октября также произошло заседание Ставки Верховного главнокомандующего и заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где было принято ряд решений.

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