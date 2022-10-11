Во вторник, 11 октября, состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. По словам президента Владимира Зеленского, рассмотрели ряд важных вопросов.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"Прежде всего обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий", - отметил президент.
Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил о ликвидации разрушений, нанесенных ракетными обстрелами агрессора, а также о защите объектов критической инфраструктуры.
"Напоследок обсудили подготовку нашего войска к зиме. Выстоим, победим", - добавил Зеленский.
Война в Украине: ракетный террор РФ
Как сообщал УНИАН, 5 октября произошло предварительное заседание Ставки Верховного главнокомандующего и заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где был принят ряд решений.
В то же время очередное заседание состоялось на фоне ракетного террора РФ. Вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.
Из-за ракетных обстрелов Украины вечером, 10 октября, прекратила экспорт электроэнергии чтобы стабилизировать собственную энергосистему.
По информации энергетиков, восстановлено электроснабжение до 3 тысяч 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.
Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Сегодня ракетные удары продолжаются. В частности, российские войска нанесли удар по Львовской области. Предварительно: удар по объекту энергетики.