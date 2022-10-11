Во время заседания обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе и подготовку войска к зиме.

Во вторник, 11 октября, состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. По словам президента Владимира Зеленского, рассмотрели ряд важных вопросов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Прежде всего обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий", - отметил президент.

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Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил о ликвидации разрушений, нанесенных ракетными обстрелами агрессора, а также о защите объектов критической инфраструктуры.

"Напоследок обсудили подготовку нашего войска к зиме. Выстоим, победим", - добавил Зеленский.

Война в Украине: ракетный террор РФ

Как сообщал УНИАН, 5 октября произошло предварительное заседание Ставки Верховного главнокомандующего и заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где был принят ряд решений.

В то же время очередное заседание состоялось на фоне ракетного террора РФ. Вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Из-за ракетных обстрелов Украины вечером, 10 октября, прекратила экспорт электроэнергии чтобы стабилизировать собственную энергосистему.

По информации энергетиков, восстановлено электроснабжение до 3 тысяч 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Сегодня ракетные удары продолжаются. В частности, российские войска нанесли удар по Львовской области. Предварительно: удар по объекту энергетики.

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