В боях участвуют части второго армейского корпуса боевиков террористической "ЛНР" и "вагнеровцы".

Российские военные за последние три дня совершили тактическое наступление на Бахмутском направлении и, похоже, продвинулись в Опытное и Иванград к югу от Бахмута.

Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

В боях участвуют части второго армейского корпуса боевиков террористической "ЛНР" и "вагнеровцы".

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Других населенных пунктов, захваченных регулярными российскими или пророссийскими наемниками с начала июля, было немного, если они вообще были, отмечают разведчики.

"Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на Краматорск-Славянск Донецкой области", - объясняют в разведке.

Также отмечается, что Россия продолжает проводить наступательные операции на Донбассе и очень медленно продвигается вперед.

Общий оперативный замысел подрывается украинским давлением на ее северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление Украины на юге. В настоящее время обстановка на южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая.

По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В то время как Путин теряет захваченные с февраля территории, россияне продолжают монотонные неудачные штурмы на Донбассе. Сообщается, что 13 октября ВСУ отбили атаки противника в направлениях населенных пунктов Тернии, Опытное, Веселое, Невельське, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой Пруд.

Хотя западные аналитики отмечают, что уже вскоре наступление ВС РФ может остановится из-за ухудшения морального состояния, дисциплины и боеспособности в зонах боевых действий.

Российские силы продолжали вести оборонительные операции вокруг Кременной в ожидании возможного нападения ВСУ.

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