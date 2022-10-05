По словам президента, говорили о противодействии новым видам оружия и подготовка армии к зимнему периоду.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, о чем шла речь на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

На своей странице в Telegram он написал, что утро начал с очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Представители разведки, штаба ВСУ и командующие войск оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Среди других важных рассматриваемых вопросов - стабилизация на только что деоккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель, противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор, и подготовка нашей армии к зимнему периоду", - сообщил президент Украины.

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Зеленский отметил, что Украина шаг за шагом движется к победе.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 сентября состоялось предварительное заседание Ставки Верховного главнокомандующего и заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, где были приняты ряд решений.

На востоке и юге Украины продолжается контрнаступление ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наши защитники "отминусовали" уже 61 тысячу оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 рашистов.

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