Президент поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания Николаевской ОГА.

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что было обсуждено состояние экономики Николаевщины, а также пути решения инфраструктурных вопросов. В частности, речь шла о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.

Кроме того, уделили внимание ситуации в сельском хозяйстве, в частности проблемам, связанным со сбором урожая, обеспечению фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также участники совещания сосредоточились на решении вопроса наличия помещений для хранения зерновых и формирования новых логистических путей.

"Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря. Участники совещания обсудили угрозы по суше, в частности со стороны непризнанного Приднестровья, с моря, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание уделили материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск "Приморье" и его оборонным потребностям", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого III степени председателю Николаевской областной военной администрации Виталию Киму, орден "За мужество" III степени – городскому голове Николаева Александру Сенкевичу.

Президент осмотрел здание Николаевской ОГА, которая была разрушена в результате ракетного удара, и поручил оказать необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, что ранее российские оккупанты нанесли новый удар по жилым домам Николаевщины, пострадали пять человек.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в жилой квартал одного из районов Николаева попали вражеские ракеты. От ракетного удара погибло 2 человека, количество раненых возросло до 20.

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