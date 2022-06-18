Президент 18 июня приехал в Николаев / фото Офис президента

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что было обсуждено состояние экономики Николаевщины, а также пути решения инфраструктурных вопросов. В частности, речь шла о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.

Кроме того, уделили внимание ситуации в сельском хозяйстве, в частности проблемам, связанным со сбором урожая, обеспечению фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также участники совещания сосредоточились на решении вопроса наличия помещений для хранения зерновых и формирования новых логистических путей.

"Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря. Участники совещания обсудили угрозы по суше, в частности со стороны непризнанного Приднестровья, с моря, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание уделили материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск "Приморье" и его оборонным потребностям", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого III степени председателю Николаевской областной военной администрации Виталию Киму, орден "За мужество" III степени – городскому голове Николаева Александру Сенкевичу.

фото Офис президента
фото Офис президента

Президент осмотрел здание Николаевской ОГА, которая была разрушена в результате ракетного удара, и поручил оказать необходимую помощь семьям погибших.

фото Офис президента
фото Офис президента

Напомним, что ранее российские оккупанты нанесли новый удар по жилым домам Николаевщины, пострадали пять человек.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в жилой квартал одного из районов Николаева попали вражеские ракеты. От ракетного удара погибло 2 человека, количество раненых возросло до 20. 

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