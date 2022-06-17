Президент обсудил с Джонсоном гарантии безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за лидерство в поддержке Украины.

Об этом он сказал в видеообращении.

Зеленский напомнил, что сегодня Джонсон посетил Киев, это уже второй визит британского премьера в столицу Украины с 24 февраля.

"Переговоры позитивные. Обсудили ситуацию на передовой и то, как прийти к нашей победе. Я благодарен Борису за лидерство в поддержке Украины, в том числе и оружием. Благодарен и за то, что мы одинаково воспринимаем необходимость безусловной защиты нашего государства", - сказал он.

Президент добавил, что обсудил с Джонсоном гарантии безопасности Украины.

"Когда мы определим параметры этих гарантий, они определят будущее украинцев, всех европейцев на поколение вперед", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь прибыл с визитом в Украину.

После переговоров с Джонсоном Зеленский сообщил, что они обсудили текущую ситуацию на передовой, оборонные нужды Украины. Кроме того, собеседники обсудили вопросы финансовой и экономической поддержки Украины и усиление санкционного давления на РФ.