В одном из домов пострадали три этажа, в квартирах находились люди.

Российские оккупанты нанесли новый удар по жилым домам Николаева. В результате атаки россиян пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Как всегда, оккупанты артиллерией по "военному" объекту. 5 раненых жильцов", - сообщил Ким.

При этом он опубликовал видео, снятое в одном из пострадавших домов. На кадрах видно, что в результате атаки пострадали три этажа, а все вокруг затянуто то ли дымом, то ли пылью.

В квартирах обвалился потолок, а обломкам засыпало то, что осталось от жилья украинцев. Кроме того, ударной волной выбило стекла в доме. Также в объектив камеры попали пожарные рукава, вероятно, произошло возгорание. На месте инцидента работают спасатели.

Как ранее сообщал УНИАН, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что российские войска из артиллерии обстреливают районы города, которые приближены к Херсонщине, находиться в Николаеве опасно. Зачастую войска РФ используют запрещенные кассетные боеприпасы.

По его словам, российские войска, используя "Пионы", "уже две недели терроризируют николаевцев". С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Николаеве погибли 108 человек, среди них – ребенок, ранены 467 человек.

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