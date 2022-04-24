Президент подчеркнул, что сколько бы времени это не заняло, но все эти подонки будут отвечать за каждую смерть, которую они вызвали.

Президент Украины Владимир Зеленский по поводу ракетного удара по Одессе подчеркнул, что убивать детей - это просто новая национальная идея РФ.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Похоже, что убивать детей - это просто новая национальная идея РФ", - отметил президент.

Он напомнил, что удар был нанесен российской стратегической авиацией из района Каспийского моря.

"Мы установим всех, кто ответственен за этот удар, кто ответственен за российский ракетный террор, каждого, кто отдает эти приказы, каждого, кто выполняет эти приказы. Никому не удастся скрыться. Сколько бы времени у нас это ни заняло, но все эти подонки будут отвечать за каждую смерть, которую они повлекли", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе в результате ракетного удара повреждены объекты инфраструктуры, также поврежден многоэтажный жилой дом, в котором начался пожар, выбиты стекла. Ранения получили 18 человек, а 8, в числе которых – 3-месячный младенец, погибли.

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