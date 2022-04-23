Также во время сегодняшнего обстрела Одессы ракеты попали в одно из городских кладбищ.

Мэр Одессы Геннадий Труханов эмоционально высказался об сегодняшнем обстреле города российскими оккупантами.

Об этом мэр сообщил в своем видеообращении.

"У меня за спиной то, что оккупанты называют военным объектом. То, что они сегодня поразили своим высокоточным оружием - это они называют военным объектом. Уже сейчас подтверждены восемь погибших, среди них трехмесячный ребенок. Девочка, одесситка, которая так и не увидела жизнь. Твари вы и гореть вам в аду", - высказался Труханов.

Также во время сегодняшнего обстрела Одессы ракеты попали в одно из городских кладбищ - разрушено более 1000 кв. м. территории.

"Это тоже "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых", прокомментировал попадания Труханов.

Напомним, Зеленский также эмоционально высказался о сегодняшнем обстреле Одессы.

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