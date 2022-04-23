Президент впервые с начала полномасштабной войны организовал большую пресс-конференцию.

В субботу, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел первую большую пресс-конференцию с начала полномасштабной войны с Россией. Она состоялась на одной из станций киевского метро.

УНИАН публикует главные заявления президента.

О переговорах с Путиным

Владимир Зеленский уверен, что непрямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным через его доверенных лиц или третьи страны не дадут нужного результата. Состоятся ли переговоры с Путиным в Турции зависит от решения российского президента, подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос о рисках для своей жизни при проведении прямых переговоров с Путиным Зеленский заявил: "Я не боюсь встречи с президентом, если говорить о покушениях. Бояться у меня просто нет права. Потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И потому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашей державе и независимости".

Президент ответил на вопрос корреспондента УНИАН о том, что бы он сказал Путину при встрече.

О позициях России и Украины на переговорах о гарантиях безопасности

Президент подтвердив, что РФ перестала выдвигать ультиматумы и в настоящее время есть несколько ключевых вопросов, которые обсуждаются.

По словам президента, для того, чтобы Украина вышла из переговоров с РФ, может быть несколько причин.

О роли Абрамовича в переговорах

Зеленский подтвердил информацию о визите российского бизнесмена Романа Абрамовича в Киев и обозначил роль олигарха в переговорах.

О последствиях полномасштабного вторжения для России

Зеленский выразил уверенность, что Путин и его подельники предстанут перед трибуналом.

Он подчеркнул, что это - международный процесс, международный суд, который может длиться годами. Будет ли этот процесс сосредоточен в Гааге - не принципиально.

Также Зеленский уверен, что военные преступления России в Украине - "это и есть нацизм".

Он убежден, что слово "рашизм" для описания того, что делают русские военные, является точным и останется в истории.

О планах России о "коридоре в Приднестровье"

Зеленский заявил, что угрозы того, что России будет наступать к границе Молдовы и Приднестровья, есть, но будет ли у этого результат - "посмотрим".

"Может ли случиться новый Мариуполь в Одессе? Да может, у них тысячи танков и техники, у них есть планы коридора до Молдовы. Я не верю, что они остановятся", - считает президент.

О Мариуполе

Зеленский, говоря о ситуации в Мариуполе, отметил, что сегодня - один из самых сложных дней.

Он отметил, что пока возможности разблокировать находящийся в блокаде город военным путем нет, но есть надежда, что это удастся сделать.

Для организации гуманитарных коридоров Зеленский рассчитывает привлечь Папу Римского Франциска.

"Я хотел бы, чтобы он помог разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь, с такой просьбой мы обращались к нему", - отметил президент.

О международной поддержке

Зеленский раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша за то, что тот в желании вернуть мир решил сначала Москву, а потом уже Киев.

Также президент снова подчеркнул, что решение не брать Украину в НАТО было большой ошибкой Запада.

Говоря о дипломатических отношениях с Грузией, Зеленский заявил, что ему непонятны последние решения политического руководства Грузии. Он резко прокомментировал нежелание страны вводить санкции и подчеркнул, что пока причин для того, чтобы вернуть посла Украины в Грузию, нет.

В то же время он отметил позитивные сдвиги во взаимоотношениях с партнерами. Зеленский подчеркнул, что большую роль играют США, как предоставляя помощь, так и способствуя тому, чтобы поступала помощь от других стран.

Отвечая на вопрос о том, довольна ли Украина уровнем поддержки, Зеленский сказал: "Хотелось бы, чтобы это было быстрее".

Также президент заявил, что не рассматривает вариант, что наши партнеры не передадут обещанное Украине оружие. Он уверен: у партнеров нет альтернативы.

О причинах войны, ее течении и завершении

Зеленский считает, что Российская Федерация всегда хотела иметь влияние на Украину и теперь решила военным путем достичь этой цели.

Президент отметил, что ни в одной из прошлых войн, развязанных РФ, россияне не прибегали к таким уничтожениям и такому "военному хамству" (пытки, изнасилования), к каким прибегают в Украине.

Он не исключил вероятность применения Россией и ядерного оружия в этой войне.

При это президент заверил, что как только у нас будет больше оружия, мы будем идти вперед и возвращать наши территории.

После войны, уверен Зеленский, Украина станет одним из самых крепких государств в Европе.