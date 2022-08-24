Глава государства убежден, что Украина вернет себе оккупированные территории.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина является полностью независимой страной, несмотря на временную оккупацию 20% украинской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

"Насколько это возможно сегодня - настолько мы независимы. Думаю, что наша устойчивость за эти 30 лет, наша независимость за эти 30 лет сегодня находится на самой серьезной (вершине), на самом пике", - отметил Зеленский.

"Мы никогда не были так крепки как нация и как государство. Конечно, не было войны. Где-то было проще с энергоресурсами, дешевле газ, не было войны с Россией, был там какой-то транзит и тому подобное. Но страна полностью геополитически объединенной не была, не была уверенной в своем будущем. Я считаю, что сегодня мы все сплочены. Более 90% считают себя полностью независимыми. Понимают, что хотят быть в Европе. Понимают, что нужны гарантии безопасности и видят себя в Альянсе. Понимают, что хотят быть независимыми от любых агрессий Российской Федерации. Понимают, что должна быть сильная и мощная армия. И мы готовы бороться за свою независимость и готовы бороться на поле боя", - подчеркнул Зеленский.

"Я считаю, что это черты взрослого, несмотря на 31 год, взрослого, независимого, сильного государства. Многонационального, разнообразного, но демонстрирующего сегодня единодушие. Мне кажется, что мы находимся сегодня именно в этой точке. И очень важно это не потерять", - подчеркнул глава государства.

"То, что я возвращаюсь к сообщениям об объединении нашего государства - я уверен, что такого никогда не было. Я уверен, что нельзя это потерять. И поэтому мы полностью независимы, несмотря на то, что 20% нашей территории пока временно оккупированы. Но поверьте мне, даже на тех территориях во многих городках и селах, такие же крепкие и независимые люди. Иногда даже покрепче, потому что им там сложно. Многим там сложно", - сказал Зеленский и отметил, что украинцы, которые выходят с украинскими флагами на улицы населенных пунктов оккупированной Херсона, Мелитополя или других городов, находятся в опасности.

"Я думаю, что они там очень крепкие украинцы. Они нас ждут. А если ждут, то мы вернемся. Я в этом уверен", - добавил Зеленский.

День Независимости Украины:

23 и 24 августа высокопоставленные чиновники называли самыми опасными из-за угрозы ракетных обстрелов. Несмотря на это, в Киев во вторник утром, 23 августа с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда.

24 августа в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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