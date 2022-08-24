Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально погасили специальный почтовый блок марки "Свободные, Несокрушимые и Непобедимые!".
Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония погашения состоялась в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.
Зеленский и Джонсон погасили марки специальным штемпелем и поставили свои подписи.
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что сегодняшняя марка посвящена 31-й годовщине независимости Украины и шести месяцам защиты и обороны государственной независимости от российской агрессии.
Также на церемонии погашения марки присутствовал автор почтовых эскизов – украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин.
День Независимости Украины:
23 и 24 августа высокопоставленные чиновники называли самыми опасными из-за угрозы ракетных обстрелов. Несмотря на это, в Киев во вторник утром, 23 августа с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда.
24 августа в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вас также могут заинтересовать новости:
- За минувшие сутки украинские военные "откобзонили" еще 150 российских оккупантов
- Украинские партизаны одним выстрелом уничтожили 10 сержантов российской армии (видео)
- Залужный и ВСУ опубликовали мощное видеопоздравление с Днем Независимости