Президент Украины и премьер-министр Великобритании в Киеве погасили марки штемпелем и поставили свои подписи.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально погасили специальный почтовый блок марки "Свободные, Несокрушимые и Непобедимые!".

Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония погашения состоялась в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

Зеленский и Джонсон погасили марки специальным штемпелем и поставили свои подписи.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что сегодняшняя марка посвящена 31-й годовщине независимости Украины и шести месяцам защиты и обороны государственной независимости от российской агрессии.

Также на церемонии погашения марки присутствовал автор почтовых эскизов – украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин.

День Независимости Украины:

23 и 24 августа высокопоставленные чиновники называли самыми опасными из-за угрозы ракетных обстрелов. Несмотря на это, в Киев во вторник утром, 23 августа с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда.

24 августа в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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