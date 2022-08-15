Дуда преклонил колено перед памятником борцам за волю Украины.

Президент Польши Анджей Дуда почтил память солдат Украинской Народной Республики, которые вместе с солдатами Войска польского сражались против большевиков.

Об этом сообщает канцелярия президента в социальной сети Facebook.

Каждый год накануне Дня Войска польского на кладбище в Варшаве проводится воззвание в память о солдатах, погибших в польско-большевистских боях в 1920 году.

14 августа Дудa почтил память польских воинов, а затем на Православном кладбище почтил память воинов Украинской Народной Республики, которые защищали свободу Украины и Польши в 1918–1920 годах.

На опубликованном видео можно увидеть, что польский президент преклонил колено перед памятником борцам за волю Украины.

Напомним, ранее Дуда заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины.

Также он во время выступления перед народом заявил, что Украина и Польша могут создать силу, способную отражать любую опасность.

"На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет!" - заявил Дуда.

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