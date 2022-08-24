Джонсон был первым лидером страны G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России.

В День Независимости в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"Рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству повезло иметь такого друга", - подчеркнул глава государства.

Джонсон был первым лидером страны G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже дважды посетил столицу.

Как известно, 23 и 24 августа высокопоставленные чиновники называли самыми опасными из-за угрозы ракетных обстрелов. Несмотря на это, в Киев во вторник утром, 23 августа с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда, а сегодня, 24 августа, приехал премьер-министр Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: