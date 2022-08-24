Сейчас благодаря консолидированному единству стран Запада инициатива в войне с целью достижения победы на стороне Украины, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что нельзя соглашаться на замораживание войны с РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

В частности, у него спросили, видит ли он риск того, что в обозримой перспективе под влиянием российской пропаганды и энергетического шантажа подход Запада к российско-украинской войне изменится с разговоров о необходимости победы Украины на разговоры о важности поиска каких-то болезненных компромиссов.

"Я могу сказать, что прочность в мире зависит прежде всего от нас - от нашей прочности. Уверен, прочность внутри нашего государства в самом начале вторжения продемонстрировала всему миру как это быть объединенным. Мы все объединились. Мне кажется, что этот сигнал самый главный. И его нельзя потерять. И никому нельзя даже дать такую возможность извне или внутри это делать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что когда общество и армия едины и все борются, то это единство и силу объединенного государства всегда видят граждане, украинские защитники и защитницы на поле боя.

Глава государства подчеркнул, что нельзя потерять поддержку Украины в разных государствах со стороны их обществ.

По его убеждению, это будет сложно из-за информационных атак России и из-за необходимости прохождения отопительного сезона зимой. "Сложно внедрять восьмой пакет санкций и санкционную политику, потому что это уже играет и на политику внутри других государств, прежде всего Европейского Союза", - заявил Зеленский и отметил, что Украина нуждается от Евросоюза в объединенной позиции.

"Нельзя расслабляться. Нельзя заморозить конфликт. И нельзя сказать - давайте подождем год, два, три и начнем говорить... Все это будет наша слабость. Нам нельзя ни в коем случае отдать инициативу... через энергетические риски, через отопительный сезон, ядерный шантаж, блокирование Черного моря, угрозы голода и тому подобное. Для многих стран из-за всего этого можно потерять инициативу. Украина не имеет права потерять инициативу и не должна дать возможности Европе потерять инициативу. Сегодня весь мир выгрыз инициативу у Российской Федерации. И победа наша в этой войне - это большое объединение (стран Запада вокруг Украины - УНИАН) и невозможность потери этой инициативы", - подчеркнул президент.

День Независимости Украины:

23 и 24 августа высокопоставленные чиновники называли самыми опасными из-за угрозы ракетных обстрелов. Несмотря на это, в Киев во вторник утром, 23 августа с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда.

24 августа в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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