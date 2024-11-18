Россияне уже давно приготовились к ударам западными ракетами вглубь РФ - Дикий

Россияне уже давно забрали самолеты с тех аэродромов, куда могли достать ракетами ATACMS

Российские захватчики уже давно приготовились к тому, что Украина получит разрешение от западных партнеров на нанесение дальнобойных ударов их ракетами вглубь территории России.

Об этом сказал экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире на Radio NV.

По его мнению, разрешение США, Великобритании и Франции на применение западных дальнобойных ракет для ударов по России "немножко облегчит задачи нашим защитникам и защитницам".

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"Конечно, лучше поздно, чем иногда. Но это, если не ошибаюсь, ровно на тысячу дней позже, чем это должно было произойти", - сказал Дикий.

Эксперт считает, что это яркий пример правильных, но безнадежно запоздалых решений.

"Оно и сейчас не лишнее. Оно и сейчас на ближайшие месяцы даст нам некоторые плюсы. Даст нам один дополнительный инструмент из огромного арсенала, который необходим для того, чтобы воевать с этой ордой. Но если бы оно было дано не сейчас, а если бы оно было дано тысячу дней назад - пусть даже тысячу дней назад эти ракеты еще не доехали, это можно было реализовать существенно позже, но если бы это было сделано в 2022 или хотя бы в 2023 году - оно имело бы совершенно другой эффект, чем оно будет иметь сейчас", - подчеркнул Дикий.

По его словам, если годами ведут разговоры о том, что Украине что-то дадут - это дает врагу много времени, чтобы приготовиться.

"Чтобы вы не сомневались, с первого момента, когда мы начали спрашивать, чтобы нам дали это разрешение, россияне уже предусмотрели, что все же, раньше или позже мы можем это разрешение напросить", - сказал Дикий.

В частности, Украина получала нужные средства гораздо месяцев позже, чем когда это было нужно.

"С этими глубокими ударами ровно та же история. Конечно, россияне давно к ним приготовились. Конечно, эффект от них будет в десятки, если не в сотни раз меньше, чем если бы это было без предупреждения, без подготовки и тогда, когда мы тогда впервые о них спросили. Но, этот эффект все равно будет не ноль", - считает Дикий.

По его словам, россияне уже давно забрали самолеты с тех аэродромов, куда могли достать ракетами ATACMS, но остаются склады, командные пункты, потому что их всех не спрячешь.

"Другое дело, что и "Атакамсов" у нас не вагон. А ракеты Scalp и Storm Shadow, которые дают гораздо больший эффект, чем ATACMS, вообще считаются в десятках... Но они есть", - добавил Дикий.

В то же время, он убежден, что надо учитывать, что разрешение на дальнобойные удары будет действовать на ближайшие два месяца.

Эксперт обратил внимание, что сын новоизбранного президента США уже грубо высказался о тех западных лидерах, которые позволили Украине бить в глубь России.

"Этот комент показывает, что скорее всего, ровно 21 января следующего года это разрешение будет отменено. Соответственно, у нас есть это двухмесячное окно возможностей, чтобы максимально эффективно использовать те ATACMS и Storm Shadow, которые у нас есть", - сказал Дикий.

Он не сомневается, что Силы обороны выжмут максимум для уничтожения целей на территории РФ.

Дальнобойные удары по территории РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по территории России, в частности, по российским и северокорейским войскам в Курской области.

Великобритания и Франция уже позволили Украине наносить по территории Российской Федерации удары с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP. Это решение изменит военные операции Украины.

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