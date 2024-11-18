По мнению бывшего высокопоставленного чиновника НАТО, это решение еще не слишком запоздало.

Снятие президентом США Джо Байденом ограничений на использование дальнобойного оружия американского производства вглубь российской территории "имеет большое значение для конечной игры". Об этом заявил в интервью Sky News бывший высокопоставленный чиновник НАТО Николас Уильямс.

По его словам, такой шаг американского лидера был важным в контексте "позиционирования Украины, чтобы не идти на значительные уступки, которых хочет Россия, чтобы получить мир".

"Это важно. Украинцы могут сказать, что это слишком мало и слишком поздно, но еще не поздно повлиять на концовку игры", - считает экс-чиновник.

Видео дня

По его мнению, разговор канцлера Германии Олафа Шольца с правителем РФ Владимиром Путиным "не показал, что лидер Кремля готов идти на компромисс или готов пройти дополнительный километр ради мира". Уильямс убежден, что это могло повлиять на решение по дальнобойному оружию.

"Сэр Кейр Стармер (премьер Британии, - УНИАН) не спешил, потому что в определенном смысле американцы отдают приказы. Стармер хотел подождать, а теперь он неизбежно примет решение одобрить ракеты большой дальности для атак на российские цели вблизи границы", - добавил он, комментируя позицию Великобритании относительно ее дальнобойных ракет.

Уильямс отметил, что ВСУ будут атаковать чисто военные цели РФ, которые могут иметь влияние на границе или в бою.

Украине разрешили бить по России

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории.

Указывается, что Силы обороны теперь могут бить по войскам России и Северной Кореи на Курщине.

В России угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

Сын новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший также раскритиковал вероятное решение Белого дома позволить Украине бить дальнобойным оружием по России.

Вас также могут заинтересовать новости: