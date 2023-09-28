Его планировали опубликовать на канале "пехотинца Путина", но решили этого не делать.

21 сентября лидер Чечни Рамзан Кадыров встречался с главой Росгвардии Виктором Златовым. В понедельник видео с этой встречи должны были бы опубликовать на канале Кадырова, но отказались, поскольку он очень плохо выглядел.

Запись появилась в распоряжении проекта "ВЧК-ОГПУ". Съемки проходили в помещениях, расположенных рядом с пятым корпусом Центральной клинической больницы РФ, в котором находится Кадыров. Золотов говорит, будто встреча происходит в Росгвардии.

"Поскольку съемки проводились на срочный запрос чеченской стороны, то Золотов явно не знает о чем говорит. Он поздравляет Кадырова с юбилеем его матери, который был в начале августа, и с днем рождения республики, который был в начале сентября. Кадыров пытается ответить на поздравления, но это у него просто не получается. В конце короткой встречи Кадыров все же начинает говорить, но по записи видно, что каждое слово ему дается с большим трудом. Он говорит медленно, тихо, запинается. А порой и вовсе кажется, что теряет мысль", - пишет канал.

Как отмечает "ВЧК-ОГПУ", неудивительно, что запись решили не давать в эфир. Вместо него на канале Кадырова разместили запись того, как его сын Адам бьет в СИЗО Никиту Журавеля.

"И почти сразу мы узнали от Ксении Собчак, что Кадыров "жив, здоров... очень энергично ел орехи кешью". Видимо, медицина ЦКБ сотворила чудо за четыре дня", - иронично добавляет канал.

Слухи о смерти Кадырова

В последнее время в сети активно обсуждаются возможные проблемы Кадырова со здоровьем. Так, активно разгоняется тема о том, что Кадыров находится в коме в одной из московских больниц. Ему якобы пересадили почку, однако орган не прижился.

Некоторые СМИ сообщали о его смерти, однако в украинской разведке это опровергали, хотя и подтверждали, что Кадыров в тяжелом состоянии.

При этом в Кремле стараются избегать комментариев относительно здоровья Кадырова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что это не компетенция администрации российского президента.

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