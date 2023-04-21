Он отметил изобретательность украинских военных и что есть сферы, в которых западные бойцы могут у нас поучиться.

Западные партнеры Украины с начала полномасштабной войны подготовили в общей сложности более 60 тысяч военных ВСУ.

Об этом заявил депутат немецкого Бундестага от Консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер, пишет ZDF. По его словам, большинство бойцов должно вернуться примерно в мае-июне.

Кизеветтер назвал украинских военных "очень изобретательными", особенно в вопросах, касающихся разведывательной сети.

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"Мы здесь можем поучиться", - подчеркнул депутат.

В то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус добавил, что Германия оказывает наибольшую помощь в вопросе подготовки украинских военных, особенно командного и сержантского состава.

Обучение украинских военных

После начала полномасштабной войны украинских военных начали тренировать во многих странах мира. Великобритания первой взялась обучать бойцов ВСУ базовым военным навыкам, поскольку большинство мобилизованных либо не имеют военного опыта, либо служили очень давно. Фактически обучение проходит по всему континенту - от Испании до Польши. В них участвуют инструкторы даже из Новой Зеландии.

Западные союзники готовят украинских военных различного направления. В частности, в конце марта Швеция начала обучать украинцев тактике войны в лесах.

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