В первую группу вошли 55 человек.

Первая группа украинских военнослужащих, обучающихся эксплуатации и обслуживанию танков Leopard 2A4, завершит обучение уже на этой неделе.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны Испании. Сообщается, что в первую группу украинских военнослужащих, которые прошли обучение, входят 55 солдат - 10 полных экипажей и обслуживающий персонал.

"Эти курсы были запущены после того, как было официально оформлено обязательство Испании внести свой вклад в оборонительные усилия Украины с помощью танков. В то время Украина запросила обучение экипажей и обслуживающего персонала для оперативного развертывания предоставленных основных боевых танков Leopard 2A", - говорится в сообщении.

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Помощь Украине от Испании

Как известно, Испания оказывает стране помощь в войне против России. Летом Украина получила систему противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированные автомобили.

Осенью они передали Украине 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов, а также автомобили медикаменты.

Позже стало известно, что Испания направила в Украину очередной пакет оборонной помощи, в который вошли системы противовоздушной обороны Hawk и другое вооружение.

В феврале 2023 года в Минобороны анонсировали передачу 20 бронетранспортеров M113. Кроме того, Испания должна передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4.

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