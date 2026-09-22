Всемирный банк перечислил Украине средства на выплату пенсий: о какой сумме идет речь

Предоставлению средств способствовало правительство Канады.

В условиях значительного дефицита бюджета Украине удалось привлечь 841 миллион долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Деньги будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Средства были привлечены в рамках программы Peace in Ukraine по договоренностям, достигнутым ранее в этом месяце. Общий объем этой программы на данный момент составляет уже 54,3 млрд долларов.

"Это крупнейший инвестиционный проект в истории Всемирного банка и один из ключевых механизмов поддержки финансовой устойчивости Украины", – отмечает Корецкий.

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Пенсии в Украине – главные новости

Временный дефицит бюджетных средств не должен существенно повлиять на выплату социальных пособий, в том числе пенсий. Возможные задержки не превысят трех-пяти дней, считает финансовый аналитик Алексей Кущ. Экономист добавляет, что государство в любой момент может прибегнуть к денежной эмиссии с целью обеспечения пенсионных выплат.

В следующем году минимальная пенсия в Украине вырастет до 2878 грн. Это почти на 300 грн или на 10,9% больше, чем в текущем году (2595 грн). В то же время потребительские цены в 2027 году, по прогнозу правительства, вырастут в среднем на 8,6%.

С 1 марта Кабмин планирует провести индексацию пенсий и повысить доходы почти 10 млн украинских пенсионеров. Согласно проекту бюджета, в Пенсионный фонд будет направлено 292,82 млрд грн на пенсионное обеспечение. Данный объем превысит на 41,51 млрд грн (+16,5%) пенсионные расходы из бюджета в 2026 году.

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