В ВМС рассказали о перспективах ремонта ракетоносителей ЧФ РФ, поврежденных в Новороссийске

России будет сложно отремонтировать два фрегата и малый ракетный корабль ЧФ РФ, поврежденные Силами обороны в Новороссийске, поскольку ее основная ремонтная база находится во временно оккупированном Крыму и может быть атакована украинскими защитниками. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Если брать общую численность боевого состава (ЧФ РФ, – УНИАН), то примерно 30% уже выбыло… Вдвое сократилась способность применять "Калибры". На данный момент можно констатировать, что у россиян в строю в этой акватории остаются два надводных корабля и две подводные лодки, являющиеся носителями крылатых ракет", – сказал Плетенчук.
По его словам, о применении подводных лодок в последнее время речи не идет, а надводные корабли противник задействовал для атак на Украину, однако они были повреждены – фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также малый ракетный корабль типа "Буян-М".
Как отметил спикер, основная ремонтная база Черноморского флота РФ расположена на территории временно оккупированного Крыма. Однако сейчас восстанавливать там корабли для россиян проблематично, поскольку для этого их нужно ставить в док. А это означает, что для ВСУ они сразу становятся удобными, неподвижными целями, которые противник сейчас перемещает, чтобы избежать поражения.
"Они (россияне, – УНИАН) это прекрасно понимают. Поэтому о длительных ремонтах и обслуживании пока не может быть и речи, поскольку основная ремонтная база осталась в Крыму, и фактически они от нее отрезаны", – пояснил военный.
В то же время враг продолжает наносить удары по иностранным коммерческим судам, следующим в украинские порты. Как отметил Плетенчук, в этих нападениях не участвуют плавсредства и авиация ЧФ РФ – противник задействует другие военные подразделения, которые применяют, в частности, ударные дроны.
"Для нас остается проблемой то, что все запуски происходят из Крыма… Основным средством поражения остаются дроны, и, в принципе, уже не первый год мы обсуждаем это и с партнерами, и самостоятельно работаем над этим. Имею в виду угрозы, которые для юга в основном исходят из воздуха, то есть ракеты, дроны, авиация", – уточнил Плетенчук.
Поражение вражеских кораблей в Новороссийске
12 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны нанесли удар по Новороссийску реактивными дронами "Паляница", ракетами "Нептун" и морскими беспилотными системами.
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что среди основных уничтоженных целей в Новороссийске – ракетные носители "Калибр", которые остаются серьезной угрозой для Украины.
По данным Главного управления разведки МОУ, в августе Силы обороны Украины поразили российские ракетоносители "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также патрульный корабль "Василий Быков".
Также в ночь на 9 сентября Силы обороны нанесли удар по Новороссийску, поразив "Нептуном" фрегат Черноморского флота РФ"Адмирал Эссен". По данным разведки, в результате попадания на палубной надстройке корабля возник пожар.