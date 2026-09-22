Не подлежит восстановлению: Россия уничтожила один из объектов 'Нафтогаза'

Объект с 2022 года уже десятки раз подвергался российским атакам.

Ночью 22 сентября россияне атаковали баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области, сообщает пресс-служба компании НАК"Нафтогаз Украины".

"Нынешний удар привёл к критическим разрушениям, что фактически делает невозможным восстановление и функционирование объекта", – говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что по меньшей мере пять ракет попали в технологические объекты, которые и так уже давно остановлены и не работают.

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Там добавили, что этот объект с 2022 года уже десятки раз подвергался российским атакам, как с помощью дронов, так и ракет, а его оборудование давно и надолго выведено из строя.

Российские удары по энергетике – последние новости

2 сентября сообщалось, что российская армия наносила массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по ключевым магистральным объектам энергетики Одесской области. Из-за атаки без света остались более 350 тысяч семей Одесского района, в частности часть областного центра. Возникли перебои в работе критической инфраструктуры и электротранспорта.

30 августа Министерство обороны России официально объявило о подготовке масштабных ударов по энергетическим объектам Украины.

Французский OSINT-аналитик Клеман Молен сообщал, что в ходе зимней кампании РФ, вероятно, сосредоточит удары на портах, энергетической инфраструктуре Украины, в частности на электроподстанциях и заправочных станциях.

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