В учебном центре могут проходить обучение сразу 14 экипажей по четыре человека в каждом.

Польша хочет вдвое сократить время обучения украинских танкистов на Leopard - с десяти до пяти недель.

Об этом сообщает Reuters. По данным издания, в селе Свентошув на западе Польши у границы с Германией, расположен один из трех тренировочных центров Leopard в Европе.

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Польские военные отказались подтвердить, где будут проходить учения украинских военных. Однако эксперты считают, что это может быть именно этот центр. Отмечается, что в учебном центре могут одновременно проходить обучение 14 экипажей по четыре человека в каждом.

"Если мы интенсифицируем обучения (путем максимального увеличения количества - УНИАН) инструкторов, наше время и наши выходные, мы сможем научить целый экипаж за пять недель", - сказал командир польского учебного центра Leopard майор Мацей Банашинський.

Передача танков Украине

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешил реэкспорт другим странам.

Отмечается, что в первой волне передачи оружия от партнеров Вооруженным силам Украины поступит от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей.

В Минобороны Польши заявили, что им нужно несколько недель, что поставить танки Leopard в Украину.

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