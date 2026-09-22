Си Цзиньпин может выдвинуть ультиматум Трампу из-за Тайваня, – Reuters

Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом может потребовать прекратить поставки американского оружия Тайваню.

Президент Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне может потребовать прекратить продажу американского оружия Тайваню. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров между США и Китаем накануне саммита.

По их словам, Пекин может сослаться на совместное коммюнике США и Китая 1982 года. В нём Вашингтон заявил о намерении постепенно сокращать продажи вооружений Тайваню и не стремиться к долгосрочным поставкам.

В то же время тогдашний президент США Рональд Рейган в сопроводительной служебной записке отметил, что сокращение продаж оружия будет зависеть от неизменной приверженности Китая мирному урегулированию разногласий с Тайванем.

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Китай регулярно называет вопрос о Тайване своим самым чувствительным и важным дипломатическим вопросом и выступает против американских поставок оружия на остров. Министерство иностранных дел Китая заявило, что соблюдение трех совместных коммюнике и предыдущих обещаний США в отношении Тайваня является необходимым условием для стабильного развития отношений между странами.

Пекин просит прекратить даже уже заказанные поставки

По данным источников, Китай также обратился к США с просьбой прекратить поставки оружия, которое Тайвань уже заказал.

Один из источников сообщил, что Си Цзиньпин может заявить Трампу, что Тайвань якобы является провокатором и источником нестабильности в отношениях между США и Китаем. Взамен Пекин может предложить помощь в оказании давления на Иран в связи с войной на Ближнем Востоке.

При этом США по закону обязаны обеспечивать Тайвань средствами для самозащиты. Вашингтон придерживается политики "единого Китая" и официально не занимает позиции по вопросу суверенитета Тайваня.

Администрация Трампа в декабре одобрила пакет соглашений о продаже оружия Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов. Второй пакет, стоимостью около 14 миллиардов долларов, в течение нескольких месяцев оставался отложенным.

Отдельно в 1982 году США выпустили "Шесть гарантий" для Тайваня. Впоследствии стало известно, что Вашингтон не устанавливал дату прекращения продажи оружия острову и не соглашался на предварительные консультации с Пекином по поводу таких поставок.

Накануне саммита ряд американских политиков выразил поддержку Тайваню.

Сенатор Пит Рикеттс заявил, что Трампу следует четко дать понять, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной. В то же время Мэтт Поттингер, работавший заместителем советника по национальной безопасности в первой администрации Трампа, заявил, что не ожидает "ничего существенного" в отношении Тайваня в ходе встреч на этой неделе.

Саммит Си и Трампа – главные новости

Напомним, что с 23 по 25 сентября лидер Китая планирует посетить Вашингтон и провести переговоры с американским президентом.

Ранее Си Цзиньпин пропустил ужин лидеров стран БРИКС из-за проблем со здоровьем. На фоне его отсутствия в соцсетях уже начали распространяться слухи о том, что китайский лидер якобы перенес инсульт.

Также стало известно, что Путин намерен отправиться в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проводит председатель КНР Си Цзиньпин, но при этом пропустит саммит "Большой двадцатки" (G20) в США с участием Трампа.

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