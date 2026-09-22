Xiaomi показала, как снимает ее новый смартфон с двумя 200 Мп камерами

Xiaomi раскрыла новые подробности о камерах флагманской линейки Xiaomi 18 Pro, презентация которой состоится в Китае уже 23 сентября. Производитель подтвердил, что смартфоны будут оснащены системой из двух камер от Leica с разрешением 200 Мп.

Основная камера получит крупный датчик размером 1/1,28 дюйма, а телефотокамера с 3,2-кратным оптическим зумом – 1/1,56 дюйма. Для телевика также заявлена диафрагма f/2,4, что позволит захватывать больше света и получать более детализированные снимки, особенно в сложных условиях освещения.

Чтобы продемонстрировать возможности новой камеры, Xiaomi опубликовала несколько примеров фотографий, сделанных с фокусным расстоянием 23, 35 и 75 мм. На снимках заметны насыщенная цветопередача, широкий динамический диапазон и качественная детализация при слабом освещении.

Видео дня

Фото Xiaomi 18 Pro 22 сентября 2026
Фото Xiaomi 18 Pro 22 сентября 2026
Фото Xiaomi 18 Pro 22 сентября 2026
Фото Xiaomi 18 Pro 22 сентября 2026
Фото Xiaomi 18 Pro 22 сентября 2026
Фото Xiaomi 18 Pro 22 сентября 2026

О третьей камере Xiaomi пока ничего не рассказала. По предварительным данным, серия Xiaomi 18 Pro сохранит 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, использовавшийся в предыдущем поколении.

Помимо новой системы Leica с двумя датчиками по 200 Мп смартфоны Xiaomi 18 Pro первыми получат 2-нанометровый чип Snapdragon 8 Elite Gen 6, новые экраны на базе M11 и рамки толщиной всего 0,99 мм. Известно, что Xiaomi 18 Pro оснастят батареей на 7000 мАч, а 18 Pro Max – на 8500 мАч.

По данным инсайдеров, серия Xiaomi 18 дебютирует за пределами Китая уже в декабре 2026 года – на два месяца раньше, чем обычно. При этом производитель может отказаться от выпуска топовой версии Ultra.

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