Xiaomi показала, как снимает ее новый смартфон с двумя 200 Мп камерами

Официальная премьера линейки Xiaomi 18 Pro состоится уже завтра.

Xiaomi раскрыла новые подробности о камерах флагманской линейки Xiaomi 18 Pro, презентация которой состоится в Китае уже 23 сентября. Производитель подтвердил, что смартфоны будут оснащены системой из двух камер от Leica с разрешением 200 Мп.

Основная камера получит крупный датчик размером 1/1,28 дюйма, а телефотокамера с 3,2-кратным оптическим зумом – 1/1,56 дюйма. Для телевика также заявлена диафрагма f/2,4, что позволит захватывать больше света и получать более детализированные снимки, особенно в сложных условиях освещения.

Чтобы продемонстрировать возможности новой камеры, Xiaomi опубликовала несколько примеров фотографий, сделанных с фокусным расстоянием 23, 35 и 75 мм. На снимках заметны насыщенная цветопередача, широкий динамический диапазон и качественная детализация при слабом освещении.

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О третьей камере Xiaomi пока ничего не рассказала. По предварительным данным, серия Xiaomi 18 Pro сохранит 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, использовавшийся в предыдущем поколении.

Помимо новой системы Leica с двумя датчиками по 200 Мп смартфоны Xiaomi 18 Pro первыми получат 2-нанометровый чип Snapdragon 8 Elite Gen 6, новые экраны на базе M11 и рамки толщиной всего 0,99 мм. Известно, что Xiaomi 18 Pro оснастят батареей на 7000 мАч, а 18 Pro Max – на 8500 мАч.

По данным инсайдеров, серия Xiaomi 18 дебютирует за пределами Китая уже в декабре 2026 года – на два месяца раньше, чем обычно. При этом производитель может отказаться от выпуска топовой версии Ultra.

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