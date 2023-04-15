Власти страны заверили, что и в дальнейшем будут помогать Украине.

Канада развернула три тренажера стрельбы танков Leopard 2 для украинских военных.

Об этом сообщила министр обороны Анита Ананд. "В дополнение к восьми переданным танкам Leopard 2, Канада разворачивает также три симулятора огневых средств для подготовки экипажей украинских танкистов, которые будут работать с ними", - отметила она.

"Наша поддержка Украины является всесторонней - и она будет продолжаться", - подчеркнула министр.

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Вчера стало известно, что Канада доставила в Польшу 8 немецких танков Leopard 2, которые пообещала передать Украине.

Помощь Украине от Канады

Канада с первых дней войны помогает Украине. В прошлом году страна выделила Украине более $5 млрд прямой финансовой, военной, гуманитарной и иммиграционной помощи.

Кроме того, канадские инструкторы обучают украинских военных в Польше. А в январе Канада присоединилась к танковой коалиции и пообещала передать ВСУ сначала четыре танка Leopard, потом удвоила это количество.

А 11 апреля Канада объявила о предоставление Украине дополнительной военной помощи. Речь идет о передаче пулеметов, тысяч штурмовых винтовок и более 2 млн патронов.

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