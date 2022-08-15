Обучение 800 украинских защитников пройдет в одном из четырех центров подготовки.

Новая Зеландия отправит в Великобританию 120 военных для обучения украинских защитников.

Об этом сообщает Reuters.

Обучение почти 800 украинских военнослужащих будет проводиться в одной из четырех баз подготовки в Великобритании, а инструкторы Новой Зеландии не будут ездить в Украину.

Согласно плану, две пехотных группы будут обучать украинцев основным навыкам, которые необходимы для эффективного ведения боя, включая обращение с оружием, оказание первой помощи в бою и другие навыки.

"Нам было ясно, что вопиющее посягательство на суверенитет страны и последующая гибель невинных людей - это неправильно и недопустимо. Наше осуждение будет по-прежнему выходить за рамки слов и будет включать критическую поддержку", - подчеркнула премьер-министр Джасинда Ардерн.

В то же время, по ее словам, новозеландские войска не участвовали и не будут вступать в боевые действия на территории Украины.

Напомним, 1 августа 2022 года посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил о том, что армия Великобритании берет на четырехмесячное обучение новобранцев ВСУ.

Сводный портрет новобранцев ВСУ – нулевой военный опыт, 25–45 лет, добровольцы. 10 000 бойцов обучат в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

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