Украинский дрон-перехватчик SPYS сбил ракету 'Герань-5' на скорости 200 км/ч (видео)

SPYS имеет боевую часть весом 300 граммов, способен поражать цели на расстоянии 12 км и имеет время полёта – 5 мин.

Силы обороны Украины сбили российскую малогабаритную крылатую ракету "Герань-5" с помощью дрона-перехватчика SPYS. Видео опубликовало сообщество GAU на своей странице в X.

"Мы получили видео из надежного источника, которое показывает успешный перехват "Герань-5" новым беспилотником-перехватчиком SPYS, разработанным немецко-украинским совместным предприятием Quantum WIY Industries", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон все еще проходит боевые испытания, но первые перехваты уже происходят.

Как пишет украинский портал "Милитарный", на кадрах видно сбивание аппарата на скорости около 200 км/ч, вероятно, из-за технической неисправности реактивного двигателя российской ракеты.

Украинская компания WIY Drones представила в июле перехватчик SPYS, способный сбивать цели на скорости до 600 км/ч. Представитель компании рассказал, что основной целью для перехватчика являются реактивные "Герани".

Разработчики сообщили, что для того, чтобы перехватчик мог развивать такую скорость, для него были разработаны собственные электронные компоненты. Это позволяет дрону работать в условиях экстремальной нагрузки.

Дрон SPYS использует двигатели украинского производства от компании Motor-G. Также он имеет боевую часть весом 300 граммов, может поражать цели на расстоянии 12 км и имеет время полёта – 5 минут.

Перехватчики для сбивания "Герань-5" – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина развертывает новые высокоскоростные беспилотники-перехватчики, чтобы противодействовать российским реактивным ударным дронам. Один из таких аппаратов уже в ходе боевых испытаний уничтожил российский "Герань-5".

Украинская компания Wild Hornets заявила, что подразделение тактической противовоздушной обороны применило новый перехватчик Sting S для уничтожения реактивного беспилотника "Герань-5". По словам представителя компании, это был один из нескольких таких дронов, сбитых в последние дни.

Кроме того, в ходе испытаний перехватчики уничтожили около десятка более медленных реактивных беспилотников "Герань-4".

Новый Sting S является развитием популярного перехватчика Sting, который производит Wild Hornets. В настоящее время аппарат проходит боевые испытания, а после их завершения компания планирует начать его серийное производство.

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