'Американская мечта' не сбылась: украинка назвала 5 минусов жизни в США

Украинка вместе с семьей решила пожить в США после пребывания в Испании, но этот опыт оказался неудачным.

Украинка, которая вместе с семьей переехала в США, рассказала о своем негативном опыте жизни в этой стране. По ее словам, они решили попробовать пожить в Америке после Испании, но в итоге вернулись в Европу.

Своими впечатлениями девушка поделилась в TikTok. Она подчеркнула, что рассказывает только о собственном опыте и выражает личное мнение.

Каковы минусы жизни в США

Качество продуктов. По словам девушки, даже дорогие американские продукты, на ее взгляд, уступают европейским по качеству. Она также отметила, что во многие продукты добавляют сахар.

"Об их хлебе я вообще молчу", – сказала украинка.

Медицина. Девушка заявила, что в США ей было страшно заболеть. Она рассказала о длительном ожидании приема у врача и высоких расходах на медицинские услуги, которые не покрывает страховка.

Безопасность. Еще одним минусом украинка назвала ощущение опасности. Она обратила внимание на распространенность оружия и страх, который, по ее словам, испытывала, в частности, из-за ситуаций в школах.

"Никогда не знаешь, откуда нападет. Это постоянный какой-то страх в школах, и не только это", – отметила девушка.

Необходимость много работать. По словам украинки, особенно для эмигрантов работа может занимать значительную часть жизни.

"В Америке работа – это 99 % твоей жизни", – сказала она.

Мало времени на семью. Этот пункт, по словам девушки, напрямую связан с предыдущим. Из-за большого количества работы у людей остается мало времени на семью и отдых.

Даже выходные, отметила украинка, часто приходится тратить на покупки и другие дела, на которые не хватает времени в течение рабочей недели. В конце концов семья украинки решила вернуться в Европу.

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