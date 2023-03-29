На Донбассе есть несколько крупных лесных массивов, где эти навыки точно пригодятся.

Шведские инструкторы обучают украинских солдат тактике боевых действий в условиях лесистой местности. Это часть базовой общевойсковой подготовки, которую украинские военнослужащие сейчас проходят в Великобритании, сообщает Генштаб ВСУ.

"Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий ВСУ, чтобы военнослужащие, не имеющие или имеющие минимальный военный опыт, могли овладеть необходимыми тактическими знаниями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что навыки действий в лесистой местности пригодятся украинским бойцам как в наступлении, так и в обороне.

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Шведские инструкторы присоединились к участию в британской программе подготовки украинских новобранцев с этого года.

Обучение украинских военных за рубежом

Летом прошлого года Великобритания вызвалась обучать украинских военнослужащих базовым военным навыкам, поскольку большинство мобилизованных имеют околонулевой или очень давний военный опыт. Постепенно к обучению украинцев в Британии присоединились инструкторы со многих стран мира – даже из Новой Зеландии.

Параллельно многие страны ЕС согласились принять к себе на обучение некоторое количество украинских военнослужащих. Фактически обучение проходит по всему континенту – от Испании до Польши. Где-то обучают пехотинцев, где-то танкистов, где-то артиллеристов.

Показательно, что Венгрия, которая категорически отказалась оказывать Украине какую-то ни было военную помощь, согласилась взять на обучение украинских военных медиков.

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