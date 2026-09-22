Макрон объявил о новой помощи Украине: что предоставит Франция

Франция будет поддерживать Украину в течение зимнего периода.

Франция усилит противовоздушную оборону Украины путем поставки радаров и ракет-перехватчиков. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

По его словам, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины грозят оставить миллионы семей без отопления и электроэнергии.

Макрон подчеркнул, что Франция будет поддерживать Украину в течение зимнего периода, а также для оказания помощи мобилизуется энергетическая группа "Группы семи" (G7).

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"Мы укрепляем украинскую противовоздушную оборону, заключая контракт на поставку радаров и предоставляя ракеты-перехватчики. Я также обсудил эту поддержку с президентом Трампом, а также перспективы энергетического перемирия и моратория в отношении Черного моря - инициатив, которые мы поддерживаем. Это станет ключевым вопросом переговоров, которые должны возобновиться и привести к справедливому и прочному миру", - отметил французский лидер.

Антибаллистический щит FREYJA - что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский обсудил с Макроном вопросы безопасности и зимний пакет поддержки для Украины. Президент отметил, что Украина готова оплатить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС.

По его словам, продолжается работа над возможностью производства таких систем ПВО и ракет к ним в Украине, а также над совместной с партнерами антибаллистической программой FREYJA.

Глава государства рассчитывает на первые результаты уже в этом году.

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