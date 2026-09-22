Зарплата этих работников выросла в несколько раз: кому в Украине платят больше всего

В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий лидирующие позиции стали занимать преимущественно рабочие профессии.

За четыре года заработная плата фасадчиков выросла почти в 2,5 раза, водителей – почти вдвое, а продавцов и поваров – более чем вдвое, сообщает"OLX Работа".

Отмечается, что в августе 2026 года в Украине самой высокооплачиваемой была вакансия руководителя отдела продаж – 110 000 гривень. В топ-5 также вошли: штукатур (медианная зарплата – 80 000 грн), фасадчик (70 000 грн), плиточник (70 000 грн), а также каменщик (65 000 грн).

При этом в августе 2022 года список самых высокооплачиваемых вакансий возглавляла вакансия дальнобойщика с медианной зарплатой в 40 000 грн, мастер по ремонту и фасадчик получали по 30 000 гривень, а риэлтор и кузовщик – 27 500 грн.

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Эксперты отметили, что за четыре года позиции в рейтинге стали занимать преимущественно рабочие профессии. Вакансия фасадчика удержалась на третьем месте, а медианная зарплата здесь выросла на 40 000 грн.

Наиболее востребованные вакансии

В августе 2022 года работодатели больше всего искали кандидатов на должность водителя (4 468 объявлений), медианная зарплата которого составляла 23 000 гривень.

В рейтинг также вошли следующие вакансии:

Продавец: 4 340 объявлений, медианная зарплата – 10 700 грн. Менеджер по продажам: 2 319 объявлений, медианная зарплата – 16 500 грн. Швея, портной: 2 121 объявление, медианная зарплата – 15 000 грн. Повар: 2 120 объявлений, медианная зарплата – 12 500 грн.

Через четыре года, в августе 2026 года, рейтинг возглавила вакансия продавца (9 306 объявлений) с медианной зарплатой в 24 200 грн. Водитель, имея 8 331 объявление, оказался на втором месте, а его медианная зарплата выросла до 40 000 грн.

Третье место заняла вакансия разнорабочего: 5 011 объявлений, медианная зарплата – 30 000 грн. Четвертое место занял грузчик: 4 848 объявлений, медианная зарплата – 28 500 грн. Пятое место, как и в 2022 году, занял повар(3 384 объявления), медианная зарплата которого составила 29 250 грн.

Рынок труда в Украине – последние новости

По данным исследования "OLX Работа", в Украине в рамках одной вакансии фиксируется существенная разница в зарплате. Наибольший разрыв был зафиксирован для профессии фасадчика, где максимальную медианную заработную плату определили в Закарпатской области – 115 000 грн, а минимальную – в Николаевской области – 45 000 грн.

Ранее сообщалось, что рост стоимости проезда в Киеве ударил по работникам с невысокими доходами, которые не могут работать удаленно. В частности, среди них медики, воспитатели детских садов, библиотекари, учителя и работники коммунальных учреждений и предприятий. В то же время для киевлян с минимальной заработной платой дорога на работу теперь может отнимать треть заработка.

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