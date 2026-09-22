'Это любимая тактика россиян': в ВМС объяснили удары 'Ониксами' по украинским городам

Военный напомнил, что любая война рассматривается россиянами как полигон для будущих боевых действий.

Вооруженные силы РФ применяют против украинских городов ракетные системы береговой обороны "Бастион", предназначенные для поражения надводных кораблей сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и "Циркон", поскольку стремятся увеличить количество средств поражения.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, противник запускает противокорабельные ракеты по материковой части Украины с территории Крыма и делает это ещё и потому, что, вероятно, испытывает определенный дефицит соответствующих средств поражения.

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"Потому что, конечно, существует дефицит. Нужна массовость. Это излюбленная тактика россиян и, опять же, имея ракеты, они используют их в режиме "земля-город". Потому что говорить о какой-то точности в таком случае нет смысла. Эти ракеты не рассчитаны на такие удары, в которых их применяют. Эта тактика – применения не по назначению – продолжается у них (россиян – УНИАН) еще с 2022 года", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что точно так же – не по назначению – противник применяет свои комплексы противовоздушной обороны С-300, С-400. В частности, для ударов по наземным целям в качестве суррогата баллистических ракет из-за дефицита высокоточного вооружения. Указанные противокорабельные и противовоздушные системы являются мобильными, что является их преимуществом, отметил военный. Именно поэтому вражеские атаки, в частности, противокорабельными ракетами, осуществляются не только по югу, но и по Киеву.

Он также ответил, считает ли он реальным мнение некоторых экспертов о том, что россияне наносят подобные удары, чтобы отработать на будущее такие применения по странам Европы.

"На самом деле любая война у россиян рассматривается как полигон для последующих боевых действий. Позвольте напомнить слова российского диктатора Путина, который называл Сирию полигоном, на котором российские военные преступники могут безнаказанно испытывать различные тактики. Эти тактики не сработали в Украине, но даже сам российский диктатор публично назвал Сирию полигоном… Поэтому такое мнение экспертов, на мой взгляд, имеет некоторый смысл", - сказал Плетенчук.

Российские удары - что известно

Напомним, ночью 17 сентября Россия атаковала Украину ракетами различного типа. В частности, удары были нанесены противокорабельными ракетами "Оникс" из Курской области РФ, баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400/KN-23" из Брянской и Воронежской областей РФ, крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Каспийского моря, 10 ракетами "Бандероль"/"Дань-Т" из воздушного пространства акватории Азовского моря и т. д. Основными направлениями удара противника стали Киевская, Запорожская и Одесская области.

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