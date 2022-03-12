Боевик хвастался своим боевым опытом, успешными операциями в Сирии и на Донбассе в 2014-215 годах. Однако на этот раз все пошло не так, как планировалось.

СБУ во время разведки в районе Новоукраинки задержала боевика российской частной военной компании "Вагнер", когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков.

Как сообщает Служба безопасности Украины, оккупанты хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.

Боевик хвастался своим боевым опытом, успешными операциями в Сирии и на Донбассе в 2014-215 годах.

"...Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице, и наша задача – освободить их от фашистов", - заявил "вагнеровец", который снова пришел на украинскую землю.

"Впрочем Украина образца 2022 года – совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов. Для них в Украине открыто только одно направление...", – говорится в сообщении СБУ.

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