Омельченко отметил, что в мире не было прецедентов захвата атомных станций - до этого не додумались даже в ИГИЛ.

Российские оккупационные войска не занимаются надлежащим обслуживанием оборудования на захваченной Запорожской АЭС, поэтому на ее восстановление уйдет не год и не два. Об этом в комментарии УНИАН сказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Если пофантазировать, что станция будет деоккупирована, то о полноценном восстановлении ее работы в ближайшее время нельзя говорить. Во-первых, необходимо будет сразу создать международную комиссию, в том числе из представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейского сообщества по атомной энергии (Евроатом) и других международных организаций по изучению состояния станции из-за оккупации ее Россией. Надо будет заниматься ее разминированием, потому что она, вероятно, будет полностью заминирована. Также можно предположить, что оборудование там будет не в лучшем состоянии, потому что россияне на станции не занимаются надлежащим его обслуживанием. Поэтому нужно будет все это исследовать, оценивать, и на это уйдет не год, и не два. Много лет может быть необходимо на то, чтобы можно было думать о перезапуске этой станции, если это будет возможным", – пояснил он.

На сегодня освобождение ЗАЭС политическим путем, то есть через переговоры – это абсолютно нереальная опция, считает эксперт. Станцию можно освободить военным путем, принудив Россию выйти из этого региона.

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"Других способов на сегодня не существует. Могут ли быть политические договоренности? А с кем договариваться и о чем? Путин свои условия, а, по сути, капитуляции Украины, назвал. Он не собирается останавливаться и договариваться, а нацелен на захват Украины. Это стратегия России, и она не менялась и не изменится, пока в Кремле управляет "КГБистская группа товарищей", – продолжил он.

Омельченко отметил, что в мире не было прецедентов захвата атомных станций. До этого не додумались даже в ИГИЛ.

"Никому в голову не приходило, что можно оккупировать атомную станцию, разместить там свои военные группы, оружие. До этого даже ИГИЛ или другие террористы не додумались. Поэтому никакими документами, регламентирующими работу атомной станции, не предусмотрен механизм, как должно было бы произойти освобождение станции, возвращение ее в рабочий режим, потому что никогда никому такое в голову не приходило", – пояснил он.

ЗАЭС давно не работает в нормальном режиме, поэтому сейчас нельзя говорить, целесообразно ли с экономической точки зрения будет ее запускать в работу, или выгоднее законсервировать и не использовать вообще, говорит эксперт.

"На это сейчас никто не ответит. Это надо делать очень серьезную оценку, анализ с участием специалистов. Этим бы должна была заниматься какая-то международная комиссия. Эта работа будет долговременной. Минимум год уйдет на то, чтобы оценить ситуацию и принять решение, что в дальнейшем делать со станцией после ее освобождения. Необходимо все оборудование проверить, разминировать территорию", – отметил Омельченко.

Он также добавил, что сегодня невозможно сказать, когда может быть восстановлена работа станции после деоккупации.

"Есть вариант, что, возможно, через 3 года можно будет восстановить работу каких-то блоков, но есть и вариант, что вообще никогда, потому что не исключено, что там могла быть повреждена критическая инфраструктура. Нельзя исключать, что когда российские войска будут выходить из ЗАЭС, то что-то не взорвут. На сегодня говорить что-то конкретное о дальнейшей судьбе станции нереально. Никаких признаков на сегодня, что в ближайшее время мощности ЗАЭС заработают, добавляя энергоресурс для Украины, нет. Возможно, президент Украины имеет какие-то нам неизвестные данные. Но то, что мы сегодня наблюдаем, то выглядит наивным и нереалистичным, что деоккупация станции состоится в ближайшие месяцы, а возобновление ее работы – в ближайший год", – резюмировал Владимир Омельченко.

Оккупация ЗАЭС: что происходит на станции

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. 4 марта 2022 года, в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, станцию захватили российские войска.

С тех пор неоднократно появлялись сообщения о минировании станции. В июне 2023 года президент Украины Владими Зеленский заявлял, что Россия хочет взорвать Запорожскую АЭС для дестабилизации ситуации в Украине.

Недавно в МАГАТЭ сообщали, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции взорвалась мина. Взрыв произошел возле пруда-охладителя. Отмечалось, что физических повреждений или жертв от взрыва не было, а "причину взрыва команде МАГАТЭ не сообщили".

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