В частности, на территории Мелитополя было уничтожено семь мест складирования вражеской техники и боеприпасов.

За две недели на временно оккупированной части Запорожской области было уничтожено более 15 военных базирований российских захватчиков.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона. По его словам, семь из них уничтожены на территории Мелитополя.

"Чаще всего - враг не смог следить за техникой безопасности на нашем Мелитопольском аэродроме, куда он сначала в течение трех дней свозил свое военное оборудование, боеприпасы, а потом это все взорвалось. Такая же ситуация происходила и на территории Мелитопольского депо, где враг сначала разместил свою базу по ремонту военной техники, затем - базу по хранению горючего как для военной техники, так и для железнодорожного транспорта. И все это за последние две недели несколько раз взрывалось", - рассказал Федоров.

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По его словам, после взрывов в депо на связь с украинской стороной начали выходить коллаборанты и рассказывать, кто управляет тепловозами, кто - электровозами по доставке военной техники и боеприпасов.

Война в Украине - взрывы в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мелитополе активно действуют силы сопротивления, там почти ежедневно организовывают подрывы коллаборантов, российских военных и вражеской техники.

3 апреля в Мелитополе взорвали автомобиль коллаборанта Максима Зубарева, который возглавлял так называемую Якимовскую "администрацию".

А 5 апреля в городе прогремел взрыв, до этого местные заметили там скопление вражеской техники. Позже стало известно, что взрывалась вражеская база оккупантов в районе захваченного аэродрома. Ночью 6 апреля в районе аэродрома также прогремели взрывы. Вечером этого же дня в Мелитополе и Мелитопольском районе снова раздались несколько взрывов.

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