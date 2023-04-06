Местные жители сообщают о громких взрывах на севере города и в окрестных селах.

В Мелитополе и Мелитопольском районе раздались несколько взрывов. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Гучно у Мелітополі та Мелітопольському районі. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів на півночі міста та у навколишніх селах", - зазначив він.

Федоров пообіцяв повідомити подробиці згодом.

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Взрывы в Мелитополе - последние новости

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мелитополе активно действуют силы сопротивления, там почти ежедневно организуют подрывы коллаборантов, российских военных и вражеской техники.

В частности, вчера, 5 апреля, в городе также прогремел взрыв, до этого местные заметили там скопление техники врага.

Впоследствии городской голова сообщил, что взрывалась "многострадальная" вражеская база оккупантов в районе захваченного аэродрома.

Оккупанты заявили о "метком ПВО", в то же время в сторону аэродрома были направлены машины "скорой помощи".

Кроме того, россияне строят новые три линии обороны на территории временно оккупированной Запорожской области. Заграждения разных типов будут сразу на трех направлениях.

Недавно мэр Мелитополя заявил, что оккупанты хотят организовать провокацию во время так называемого "жеста доброй воли". Под прицел захватчиков попали коллаборанты, которых нужно ликвидировать при отступлении.

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