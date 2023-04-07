Оккупанты четыре дня подряд свозили свою технику и личный состав в места, где прогремели взрывы.

В Мелитополе и Мелитопольском районе вчера прогремели взрывы в тех местах, куда враг накануне свозил свою военную технику и личный состав.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы на востоке нашего города и на востоке Мелитопольского района. Это было непосредственно в поселке Веселое, а за несколько дней до того, как там происходили взрывы, мы сообщали, что враг уже 4 дня подряд свозит туда свою военную технику и личный состав. Также является знаковым то, что враг пытался это делать во время отключения мобильной связи и интернета в этом поселке", - сказал Федоров.

По его словам, оккупанты умышленно выключили мобильную связь и интернет, чтобы местные жители ни о чем не могли сообщать украинской стороне, но им это не удалось.

"А за день до этого была совсем адская ночь у врага, потому что в течение 3 или 4 дней они вертолетами свозили на наш Мелитопольский аэродром очередную партию своего сверхважного груза, и в одну ночь этот груз из-за того, что не смогли позаботиться враги о правилах безопасности, весь этот груз взорвался и больше его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд", - сообщил мэр.

В Мелитополе активно действуют силы сопротивления - раздаются взрывы

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мелитополе активно действуют силы сопротивления, там почти ежедневно организуют подрывы коллаборантов, российских военных и вражеской техники.

В частности, ночью 6 апреля раздались взрывы в районе аэродрома, где расположена база российских захватчиков.

5 апреля, в городе также прогремел взрыв, до этого местные заметили там скопление техники врага.

Впоследствии городской голова сообщил, что взрывалась "многострадальная" вражеская база оккупантов в районе захваченного аэродрома.

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