Хоть оккупанты и пишут об удачной работе ПВО, в район базы мчались скорые.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал детали о ночных "прилетах" по оккупантам в городе.

Как сообщил Федоров в Телеграм-канале, ночью "прилетело" по базе захватчиков вблизи захваченного аэродрома.

"Шумная ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома", - отметил мэр.

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По его словам, оккупанты сразу же отчитались о "меткой ПВО", а сами отправили в сторону аэродрома скорые. Потери оккупантов уточняются.

Ночные взрывы в Мелитополе: что известно

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 6 апреля раздались взрывы. По сообщениям местных СМИ, "прилетело" в базу оккупантов, но официальных подтверждений не было.

Днем перед этим, 5 апреля, в северо-западных районах Мелитополя раздались взрывы. По словам мэра оккупированного города Ивана Федорова, там расположены военный аэродром и локомотивное депо. Он добавил, что ранее местные видели в том районе скопление вражеской техники.

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