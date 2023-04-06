Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал детали о ночных "прилетах" по оккупантам в городе.
Как сообщил Федоров в Телеграм-канале, ночью "прилетело" по базе захватчиков вблизи захваченного аэродрома.
"Шумная ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома", - отметил мэр.
По его словам, оккупанты сразу же отчитались о "меткой ПВО", а сами отправили в сторону аэродрома скорые. Потери оккупантов уточняются.
Ночные взрывы в Мелитополе: что известно
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 6 апреля раздались взрывы. По сообщениям местных СМИ, "прилетело" в базу оккупантов, но официальных подтверждений не было.
Днем перед этим, 5 апреля, в северо-западных районах Мелитополя раздались взрывы. По словам мэра оккупированного города Ивана Федорова, там расположены военный аэродром и локомотивное депо. Он добавил, что ранее местные видели в том районе скопление вражеской техники.