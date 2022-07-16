Возобновление наступления русских может колебаться или даже застопориться.

Российские силы, вероятно, выходят из "оперативной паузы".

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW)

Аналитики обращают внимание, что российские силы провели серию ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка.

"Эти обстрелы могут свидетельствовать о том, что российские войска пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе", - считают эксперты.

При этом, по их наблюдению, наступательные операции по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом.

"Если оперативная пауза действительно закончилась, русские, скорее всего, продолжат и будут расширять такие атаки в ближайшие 72 часа", - отмечают в Институте изучения войны.

Однако враг может чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции.

Эксперты подчеркивают, что 10-дневной оперативной паузы недостаточно для восстановления российских сил в полной мере, чтобы задействовать их в крупномасштабных наступательных операциях.

Вместе с тем военно-политическое руководство оказывает на уставшие ВС РФ давление с целью возобновления наступления. Для достижения решающих результатов с разумной ценой для себя необходимо восстановление достаточной боевой мощи, говорится в отчете ISW.

"Таким образом, возобновление наступления русских может колебаться или даже застопориться на какое-то время", - считают эксперты.

Как писал УНИАН, российский президент Владимир Путин объявил об "оперативной паузе" в наступлении российских войск после захвата Лисичанска. В то же время враг продолжил проводить обстрелы и попытки штурмов населенных пунктов в Донецкой области.

Более того, советник главы ОП Алексей Арестович опроверг "паузу" русских. По его словам, "оперативная пауза" у противника длилась всего 45 минут.

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