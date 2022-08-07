Вооруженные силы Украины в воскресенье вечером, вероятно, нанесли новые успешные удары по Антоновскому автомобильному мосту через Днепр, расположенному в пригороде Херсона.
Информацию об этом распространяют херсонские Телеграм-паблики, официально она пока не подтверждена.
Сообщается, что на мосту также находилась техника для его ремонта после предыдущих попаданий, которая загорелась в результате успешной работы HIMARS.
Кроме того, в сети сообщают о взрывах в районе моста возле Каховской ГЭС, который также соединяет два берега Днепра.
По еще одной пока неподтвержденной информации, попадания были и в Дарьевский мост через реку Ингулец - на севере Херсонской области.
Помимо Херсона, взрывы этим вечером уже слышали в Скадовске, Чернобаевке, Чаплинке, Алешках и Новой Каховке.
Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли точечные удары по Антоновском мосту, который находится возле захваченного россиянами Херсона.
ВСУ не уничтожили мост, но были разрушены логистические и транспортные пути оккупантов.
31 июля стало известно, что захватчики начали ремонтировать Антоновский мост. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что враги просто накрывают плитами поврежденные участки сооружения.